شكرا لقرائتكم جمال محمد على يقترب من رئاسة بعثة منتخب مصر فى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الدكتور جمال محمد على نائب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، من رئاسة بعثة الفراعنة فى توجو قبل المباراة التى تجمع المنتخبين يوم 17 نوفمبر الجارى بالعاصة لومى فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، علما بأن المباراة الأولى ستقام يوم 14 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة.

وقرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، تأجيل الاعلان عن قائمة المنتخب النهائية إلى اليوم الأحد بدلا من أمس السبت كما كان مقررا وأعلن عنه محمد بركات مدير المنتخب الجمعة الماضى، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن إصابات بعض اللاعبين فى المعسكر، لذا فضل حسام البدرى تأجيل القائمة النهائية إلى اليوم لحين وضوح الرؤية بشكل أكبر حول لحاق هؤلاء اللاعبين بمباراتىّ توجو من عدمه.

فى السياق ذاته، شهد مران المنتخب الوطني أمس السبت، مشاركة سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذي انطلق الثلاثاء الماضي بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن الجمعة عن ضم اللاعبين الستة، لقائمة المعسكر المفتوح، بعد انتهائهم من مهمتهم مع الزمالك في مباراته مع الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما أخطر الاتحاد التوجولى لكرة القدم، نظيره المصرى بوصول بعثة منتخب توجو إلى القاهرة يوم 12 نوفمبر الجارى استعدادا لمواجهة منتخب مصر يوم 14 من نفس الشهر على ستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، علما بأن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات ستجمع المنتخبين يوم 17 نوفمبر الجارى بالعاصمة لومى.