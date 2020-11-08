مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن Manchester City vs liverpool live

في قمة مبكرة للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/21، يستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول حامل اللقب مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة التي سيطر عليها الفريقان في آخر ثلاثة أعوام.

ويسعى ليفربول للابتعاد بصدارة بريميرليج التي يتقاسمها بشكل مؤقت حاليا مع ساوثهامبتون بـ16 نقطة بعد خوض 7 مباريات، بينما يأمل مانشستر سيتي في الاقتراب من المربع الذهبي بعدما حصد 11 نقطة من 6 مباريات.

نستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تخص المواجهة المرتقبة المقرر انطلاقها في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الاتحاد:

محمد صلاح

- يسعى البرتغالي ديوجو جوتا إلى أن يكون أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية منذ زميله المصري محمد صلاح نجم الريدز، الذي حقق سلسلة تهديفية استمرت إلى سبعة مباريات

متتالية في شهر مارس 2018.

- أحرز محمد صلاح أربعة أهداف في آخر ثماني مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، حيث زار شباك السيتي ثلاث مرات في موسم 2017/2018، بجانب الهدف الذي أحرزه في الموسم الماضي 2019/2020.

- سجل صلاح في آخر ثلاث مباريات له مع ليفربول للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019، إذ أحرز هدفا أمام كل من ميتيلاند الدانماركي وأتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

- سجل محمد صلاح 80 هدفًا في 115 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، أكثر بتسعة أهداف من أي لاعب آخر في بريميرليج

خلال ذلك الوقت (أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 71 هدفا).

وجها لوجه

- فاز مانشستر سيتي في آخر ثلاث مباريات على ملعبه في الدوري ضد ليفربول بنتيجة (11-1) في المجموع، ويسعى السيتي لتحقيق 4 انتصارات متتالية على ملعبه ضد الريدز لأول مرة منذ الفترة بين عامي 1935 و1937.

- فشل ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 10 مواجهات خارج أرضه أمام مانشستر سيتي، لتتلقى شباكه 26 هدفًا في المجموع بعد الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين مقابل فوز وحيد.

- لم يخسر ليفربول بصفته حامل اللقب في آخر 11 مباراة لعبها أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، منذ الهزيمة 3-1 في أكتوبر عام 1977، حيث نجح بعدها في تحقيق تسعة انتصارات مقابل التعادل في مباراتين.