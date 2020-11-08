لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 8-11-2020 Manchester City vs liverpool

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وليفربول المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق السماوي يتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 11 نقطة، أي بفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني (16 نقطة) الذي خاض 7 جولات، مع العلم أن الفريق السماوي خاض 6 جولات فقط ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا.

جوارديولا VS كلوب

التقى المدربان في 19 مواجهة سابقة خلال مشوارها التدريبي، حقق جوارديولا الفوز في 8 مباريات، تعادل في 2 وخسر في 9 مباريات أخرى.

خلال عمل الثنائي مع الأندية الألمانية (كان كلوب مدربًا لفريق بورسيا دورتموند، وجوارديولا مدربًا لبايرن ميونخ) التقيا في 8 مواجهات بمختلف البطولات، فاز كل منهما في 4 مباريات ولم يحسم التعادل أي مباراة جمعتهما.

أما في إنجلترا، فجمعتهما 11 مباراة في مختلف البطولات، كان لكلوب الغلبة في 5 مباريات مقابل 4 للمدرب الكتالوني وحسم التعادل مباراتين بينهما.

مباراة اليوم هامة لكلا المدربين، فالسيتي

تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا يسعى لتحسين وضعه داخل جدول الدوري بعدما حصد 11 نقطة فقط في الدوري هذا الموسم.

ويواجه جوارديولا كابوسًا في آخر مواسمه مع سيتزنز، حيث تعد انطلاقة سيتي هذا الموسم، هي الأضعف منذ أن حصد الفريق نفس العدد من النقاط في موسم 2014/2015 تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني.

تراجع السيتي لم يعد على المستوى الدفاعي فقط كحال الموسم الماضي، بل بات المدرب الكتالوني يواجه أزمة أخرى على المستوى الهجومي، فالفريق السماوي اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط خلال آخر 4 مباريات بالدوري للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

يعد الموسم الحالي، أسوأ انطلاقة هجومية للفريق السماوي، فمنذ تولي جوارديولا تدريب السيتي بداية من موسم 16/17 والفريق السماوي يكسر حاجز الـ17 هدفًا في الست جولات الأولى.

ففي موسم 16/17، سجل لاعبو مانشستر سيتي 18 هدفًا خلال أول 6 جولات ببطولة الدوري،

21 هدفًا في موسم 17/18، 19 هدفًا في 18/19، 24 هدفًا في موسو 19/20، بينما اكتفى بتسجيل 9 أهداف فقط هذا الموسم.

لم يخسر جوارديولا (سيتي) على ملعبه أمام ليفربول في بطولة الدوري (فاز في 3 وتعادل في واحدة)، ويأمل اللاعبون في الحفاظ على السجل خالي من الهزائم أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تسعى للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ولولا الخسارة بسباعية مقابل هدفين أمام أستون فيلا في مباراة الجولة الرابعة لكان الريدز صاحب الريادة في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم هذا الموسم.

في حالة فوز ليفربول في مباراته اليوم، سيعود للتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

ويعاني الريدز على المستوى الدفاعي منذ بداية الموسم، بعدما فقط خدمات أليسون بيكر حارسه البرازيلي لفترة بسبب إصابة في الكتف، تلاها إصابة أخرى للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

تلقت شباك ليفربول 15 هدفًا منذ انطلاقة الموسم الحالي (بعد 7 مواجهات)، عكس الحال في الموسم الماضي الذي تلقت شباكه (5 أهداف فقط) خلال نفس الفترة