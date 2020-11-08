beIN Sports HD2 live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر تابع لايف ماتش محمد صلاح يلا شوت

عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة متابعي نجم منتخب مصر محمد صلاح ننشر لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة. ويستضيف مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر بطل الدوري الموسم الماضي فريق ليفربول في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. ويستضيف قمة الأسبوع الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز استاد الإتحاد ويدير اللقاء الحكم كريج باوسون , وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 1 وبي ان سبورت اتش دي 2. ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء اليوم وهو في المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وبرصيد 11 نقطة من 6 مباريات خاضها حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في 2 وخسر في مباراة واحدة. كما يدخل فريق ليفربول اللقاء وهو في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري وبرصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضها حقق الفوز في 5 وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

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