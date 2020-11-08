موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الليجا والقنوات الناقلة

يستعد فريق فالنسيا لاستضافة نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا :

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة

إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا :

ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 3، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من سبع مباريات فقط، فيما يمتلك فالنسيا 8 نقاط بالمرتبة رقم 13.

اللوس بلانكوس كان قد فاز في الجولة الماضية من الليجا على ملعبه أمام هويسكا، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مساء يوم السبت الماضي، بينما فريق فالنسيا في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين أمام ضيفه خيتافي في نفس الجولة، على ملعب ميستايا.