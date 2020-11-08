يلا شوت توداي مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 8/11/2020

أبرز الدوري الإنجليزي الممتاز إنجازًا جديدًا لجناح وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، قبل مباراة مانشستر سيتي في المسابقة المحلية مساء اليوم، الأحد.
ويلتقي ليفربول بمنافسه التقليدي في السنوات السابقة على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر بقيادة الحكم الدولي، كريج باوسون.
يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد16 نقطة قبل المواجهة القوية، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.
وغرد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على "تويتر" وكشف عن إنجاز لاعب منتخب مصر، وكتب: "محمد صلاح سجل 80 هدفافي 115 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليفربول في عام 2017".
وأضاف فى النهاية: "على الأقل متفوق بـ9 أهداف عن أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذا الوقت".
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