رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول man city vs liverpool بث مباشر اليوم بتاريخ 08-11-2020

تتجه أنظار عشاق ومحبى الساحرة المستديرة فى السادسة والنصف مساء إلى ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، لمتابعة المباراة المرتقبة بين مان سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر ليفربول صدارة الدورى برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي فى المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

وحصل ليفربول على دفعة معنوية بعدما تفوق أتالانتا فى دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات بخماسية نظيفة، وقبلها تفوق على وست هام يونايتد بثنائية مقابل هدف.

ليفربول حقق 5 انتصارات متتالية فى

البطولات التى يشارك فيها، رغم الطروف التى مر بها من غيابات فى الخط الخلفى للفريق، إلا أنه نجح فى معالجة هذا النقص بخبرة مدربه ولاعبيه، وفى هذا اللقاء يدرك صعوبة الخصم ولكنه سيقاتل بكل قوة من أجل تكرار سيناريو الموسم الماضى فى الدور الأول "مباراة الإياب" بعدما انتصر على السيتي بثلاثية مقابل هدف.

وفى المقابل، يقدم مانشستر سيتي مستوى مميزاً فى دوري أبطال أوروبا، إلا أنه فى

الدوري الإنجليزي يسعى لاستعادة مستواه مجددًا وينسخ الأداء الأوروبي فى المسابقة المحلي من جديد وبشكل أسرع من ذى قبل من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب.

بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي يعلم تماما صعوبة الخصم والحالة المميزة التي يمر بها، ولكن هو الآخر فى حال أفضل من قبل، لذا يريد استعادة التوازن في مسابقة الدوري، وقد يعزز من ذلك حماسه الكبير لتفادي الهزيمة حتى لا يتبدد أماله في التقدم والمنافسة على اللقب.