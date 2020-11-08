شريف الشيوي يقتنص ذهبية بطولة العالم لكمال الأجسام ويهدي الميدالية للرئيس السيسي

أهدي بطل العالم لكمال الأجسام، شريف الشيوى الميدالية الذهبية التي حصل عليها في بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حالياً في إسبانيا الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهداها أيضا للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كما أهداها الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكمال الأجسام ولشعب مصر العظيم .

وكان قد حصل مساء أمس بطل الصاعقة المصرية شريف الشيوى على الميدالية الذهبيه في وزن ٨٥ كيلو ببطولة العالم لكمال

الأجسام للرجال ونال شهادات تقدير من جميع أعضاء الاتحاد الدولي لكمال الأجسام لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالميه.

وأكد "الشيوي" في تصريحات صحفية تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، انه فخور انه من ابناء القوات المسلحة المصرية، وان حصولة على الميدالية الذهبية بعد جهد كبير من التدريبات واستعداد جاد للبطولة العالميه .

وقال اتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في حصولي على الميدالية الذهبية وبالأخص

بيتي الأول القوات المسلحة المصرية الذين وفروا لي كافة الإمكانيات للحصول على هذا اللقب الغالي الذي غاب عن مصر فترة ليست بالقليله .

وأضاف: أتوجه أيضاً بالشكر للمسئولين في الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم والجهاز الفني للمنتخب ومدربه الكابتن محمد محسن "بودي" الذي اشرف عليا منذ بداية الاعداد وأؤكد أن أبناء مصر قادرون على العودة مجددا الى المنافسة على البطولات الدولية والقارية المقبلة .

يجدر الإشارة أن الشيوي بطل من أبطال القوات المسلحه المصريه وهو برتبة عقيد في سلاح الصاعقه المصريه وحاصل على العديد من الألقاب آخرها البطولة السابقة بحصوله على الترتيب الثاني في بطولة العالم .