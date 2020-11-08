yalla live tv بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

تترقب عشاق الكرة العالمية والإيطالية خاصة، مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس ولاتسيو، مساء اليوم الأحد 8 نوفمبر، على ملعب الأوليمبيكو، وذلك في إطار فعاليات الجولة السابعة من مسابقة الكالتشيو الإيطالي لكرة القدم.

نجح يوفنتوس من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية بالدوري على سبيزيا برباعية لهدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

ويدخل اليوفي حامل لقب الدوري

الموسم الماضي المباراة على أتم الاستعداد للمعركة المرتقبة اليوم أمام لاتسيو العنيد، أملاً بأن يحقق الانتصار ويواصل تقديم مستوى مميز يجعله يحصد النقاط الكاملة ويتقدم أكثر على جدول الترتيب ويدافع عن لقبه.

2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:30 مساءاً بتوقيت مصر .

1:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

1:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

1:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

1:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:30 مساءاً بتوقيت العراق .

1:30 مساءاً بتوقيت السودان .

2:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:30 ظهراً بتوقيت تونس .

12:30 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:30 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

