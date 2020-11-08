لاعب فولهام يضيع ركلة جزاء على طريقة بانينكا

سرق لاعب فولهام الإنجليزي، أديمولا لوكمان الأنظار في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد مساء أمس السبت.

وفشل لوكمان في تسجيل ركلة الجزاء التي كانت كفيلة بإدراك التعادل لفولهام، بعد أن أهدر الركلة بطريقة غريبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وكان وست هام قد افتتح التسجيل في المُباراة المثيرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولهام أهدرها لوكمان.

حاول لوكمان تسديد ركلة الجزاء على طريقة بانينكا الشهيرة، ولكن تسديدته كانت ضعيفة وذهبت بسهولة في متناول حارس وست هام لوكاس فابيانسكي.

حيث أخطأ اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا وهو يحاول التسديد بالطريقة الشهيرة، التي ابتكرها اللاعب التشيكي السابق أنتونين بانينكا وقلدها الكثير من نجوم كرة القدم بعد ذلك.

وبدا أن قدم لوكمان قد اصطدمت بالأرض قبل أن يركل الكرة، وذهبت محاولته ضعيفة، ليترك مدربه سكوت باركر في حالة غضب شديد.

حيث علق مدرب فولهام سكوت باركر على ما حدث، قائلًا: “لن أتهرب من الحديث عن ركلة الجزاء الضائعة، أنا غاضب وهو [لوكمان] غاضب أيضًا. لا يمكن بكل بساطة إهدار ركلة جزاء بهذه الطريقة. إذا أردت التسديد بهذه الطريقة، فيجب أن تسجلها”.

وأضاف: “إنه يشعر بخيبة أمل وهو على حق في ذلك. بالطبع أي لاعب قد يضيع ركلة جزاء لكن ليس بهذه الطريقة. هذه هي كرة القدم وهو يتطور كشخص وسيتعلم من هذه الواقعة”.

ونجح وست هام في رفع رصيده للنقطة رقم 11 في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد فولهام عند أربع نقاط فقط في المركز السابع عشر.

جدير بالذكر أن فولهام الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، هُزم في ست مباريات من الثماني الأولى له في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

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