بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس ولاتسيو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 8-11-2020 في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت سريا آ، بالإضافة إلى قناة بريمير سبورتس الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية على ملعب الأوليمبيكو، بإدارة من الحكم الإيطالي دافيدي ماسا.

وصل فريق “لاتسيو” إلى الفوز رقم 1000 في تاريخه بعد فوزه على تورينو (4-3) في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، بعد 91 عامًا و26 يومًا بالضبط من فوزه الأول على بولونيا في عام 1929.

وشهدت آخر خمس مباريات تنافسية لفريق “لاتسيو” تسجيل الفريقين للأهداف، وفاز في 3 مباريات وتعادل في اثنين، وتمكن من افتتاح التسجيل في أربع مباريات.

ويتواجد لاتسيو في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن المركز الرابع، وسجل 10 أهداف واهتزت شباكه 12 مرة.

في المقابل كان فوز يوفنتوس (4-1) على فريق فرينكفاروزي في منتصف الأسبوع هو أول انتصار يسجل فيه +4 أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2016، وثاني مباراة تنافسية على التوالي تنتهي بنتيجة (4-1) بعد فوزهم على سبيزيا خارج أرضهم في الجولة الماضية كما انه كان أول فوز للبيانكونيري خارج قواعده هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان، وسجل 14 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف كأقوى دفاع في المسابقة مناصفة مع ميلان.

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يوفنتوس 0-0 لاتسيو

ملعب الأوليمبيكو (روما – إيطاليا)

الدوري الإيطالي (الجولة السابعة)

تبدأ بعد قليل..

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