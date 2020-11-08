ماذا قال نجم تشيلسي حكيم زياش بعد تألقه ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

أعرب نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش عن سعادته باستمرار تألقه مع البلوز منذ مشاركته الرسمية مع الفريق.

وفاز زياش بجائزة رجل المباراة، التي فاز فيها تشيلسي بنتيجة 4-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد، مساء أمس السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق النجم المغربي خلال المباراة وقدم أداء رائع، حيث صنع هدفين سجلهما المدافع البرازيلي تياجو سيلفا والمهاجم الألماني تيمو فيرنر.

وتمكن زياش من صناعة ست فرص محققة للتسجيل خلال المباراة، سجل منهم، سيلفا وفيرنر هدفين، ليصبح أكثر لاعب صناعة للفرص خلال مباراة لفريق على ملعبه في الدوري الإنجيزي هذا الموسم.

وقال زياش في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية بعد المباراة: “أنظر إلى زملائي دائمًا قبل أن أمرر الكرة لهم، وأعتقد أن التواصل البصري فقط يكفي بيننا، وهذا ما ظهر واضحًا في الهدفين”.

وأضاف: “لدي ثقة في قدمي اليسرى، لا أخشى التمرير، وأشعر بالراحة في الوقت الحالي”.

وتابع: “كما قلت قبل ذلك، أشعر بالراحة في الفريق، ومع جميع زملائي، لذلك أنا سعيد حقًا. وأعتقد أن هذا هو سبب تأقلمي سريعًا على الأجواء في الدوري الإنجليزي“.

من جانبه، أثنى مدرب تشيلسي فرانك لامبارد على تألق زياش، قائلًا: “إنه لاعب من الطراز الرفيع، شخصيته تثير الإعجاب بصورة كبيرة”.

وأضاف: “رغم غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب توقف الدوري الهولندي مبكرًا، وبالإضافة إلى إصابته قبل بداية الموسم، عاد بصورة رائعة، وأثبت فعاليته الكبيرة لصالح الفريق”.

وانتقل زياش إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي المنصرم، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن النجم المغربي تمكن من تسجيل هدفين وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة خلال سبع مباريات خاضها مع تشيلسي هذا الموسم حتى الآن في جميع المنافسات.

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