أنباء عن إصابة نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميتش بقطع في الرباط الصليبي

لم يدم تألق نجم بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميش، طويلًا حتى تعرض لإصابة قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وشارك جوشوا كيميتش في فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 3-2، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ملعب سيجنال إيدونا بارك خلال الشوط الأول باكيًا، بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة.

ولم يكشف نادي بايرن ميونيخ بشكل رسمي حتى الآن عن حجم الإصابة التي تعرض لها كيميتش، إلا أن بعض التقارير توقعت غيابه لفترة طويلة.

حيث أكد المدير الفني لبايرن ميونخ، هانز ديتر فليك أن الإصابة قد تتسبب في غياب كيميتش لفترة طويلة، لكنه لم يشر إلى احتمالية إصابة اللاعب في الرباط الصليبي.

وقال فليك بعد الكلاسيكو الألماني عن إصابة كيميتش: “لن نصدر أي تخمينات، نتعامل مع الأمر باحترافية، لكن جوشوا لاعب بارز ومن الصعب تعويضه”.

وفي حالة ثبوت إصابة كيميتش في الرباط الصليبي، قد يغيب عن الفريق لفترة طويلة، قد تستمر حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن كيميتش شارك مع بايرن ميونيخ في 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم سبع تمريرات حاسمة.

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