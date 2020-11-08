الامارات | المخضرم زيد عباس يقود "سلة الأردن" في تصفيات كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المخضرم زيد عباس يقود "سلة الأردن" في تصفيات كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني لمنتخب الأردن الأول لكرة السلة، مروان معتوق، قائمة اللاعبين الذي سيمثلون المنتخب نهاية نوفمبر الجاري في النافذة الثانية لتصفيات كأس آسيا "2021"، في قائمة تصدرها اللاعب المخضرم زيد عباس الذي سبق له تمثيل المنتخب الأردني في العديد من البطولات الإقليمية والعالمية.

وضمت القائمة التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام الأردني، أبرزها موقع "صحيفة الغد"، 20 لاعباً، يتقدمهم الدولي زيد عباس البالغ من العمر 36 عاماً، بجانب كل من موسى العوضي، أحمد حمارشة، محمد حسين، يوسف أبو وزنة، محمود عابدين، فادي ابراهيم، مالك كنعان، أمين أبو حواس، سامي بزيع، علي الزعبي، نادر أحمد، يزن الطويل، محمود عمر ، أحمد عبيد، خالد أبو عبود ، ابراهيم حماتي، غازي الصلاح، محمود الهزايمة، رعد برهوش".

ويخضع اللاعبون يوم غد للفحوصات الطبية والكشف عن "فيروس كورونا" قبل انطلاق التجمع تمهيداً للعودة إلى مباريات التصفيات الآسيوية، من بوابة النافذة الثانية، حيث يلتقي المنتخب الأردني في 26 الجاري نظيره الفلسطيني لحساب المجموعة السادسة التي تضم بجوارهما ايضاً منتخبي سريلانكا وقرغيزستان.

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