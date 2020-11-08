شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «يد» البحرين بعد الهزيمة أمام مصر مرتين وديًا: راض عن أداء فريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب منتخب البحرين لكرة اليد، الألماني مايكل روث، إنه راض عن أداء فريقه على الرغم من خسارة الفريق المباراتين الوديتين اللتين خاضهما أمام المنتخب المصري.

وخسر المنتخب البحريني في الودية الأولى بنتيجة «32-19»، فيما تلقى الهزيمة في المباراة الثانية بنتيجة «14-13، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم المقررة في مصر يناير المقبل.

وأضاف مدرب منتخب البحرين، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021»: «تدربنا لمدة 5 أسابيع بشكل قوي، سواء على المستوى البدني أو الفني. الأمور لم تكن جيدة في المباراة الأولى. شاهدنا المباراة مرتين وناقشنا مشاكلنا».

وتابع: «أنا راض عن أداء فريقي في الودية الثانية. لعبنا كمقاتلين وتكتيكنا شهد تحسنا. يمكننا البناء على ذلك من أجل معسكرنا المقبل في ديسمبر استعدادا لمصر 2021».