شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم البحرين وديًا استعدادًا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البحريني 25-23، مساء السبت، في المباراة الودية الثانية بينهما استعدادا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتفوق المنتخب الوطني «14-13»، وتقدم المنتخب البحريني معظم أوقات الشوط الثاني، قبل أن يحسم منتخب مصر المواجهة بالتقدم في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
وذكر الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم اختيار أحمد الأحمر رجل المباراة، بعدما سجل 7 أهداف لصالح المنتخب المصري.
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