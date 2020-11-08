شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب استعارة صفقة الأهلي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي سموحة برئاسة فرج عامر، استعارة المدافع المغربي بدر بانون من الأهلي، على الرغم من عدم إعلان الأخير حسم الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع «تويتر»: «سموحة يطلب من الأهلي رسميا إعارة بدر بانون من بداية الدوري إلى فبراير، وذلك في حال إغلاق القيد في ١٨ نوفمبر».

ويلعب بدر بانون في صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، وشارك في مواجهتي الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وترددت أنباء حول توقيعه بشكل رسمي للنادي الأحمر أثناء تواجده في القاهرة خلال الأيام الماضية.