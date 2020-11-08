شكرا لقرائتكم 4 معروفين وآخر لم يحدد.. تعرف على قائمة المستبعدين من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن اليوم حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، القائمة النهائية للاعبين الذين يدخلون المعسكر المغلق غدا الإثنين استعدادا لخوض مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وشهدت الساعات الأخيرة مناقشات بين البدرى وجهازه حول اسماء المستبعدين لحسم القائمة النهائية.

ويواجه 5 لاعبين شبح الإستبعاد من قائمة المنتخب النهائية، وهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش على أن يحتفظ المنتخب بثلاثة حراس مرمى هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان.

كما يتجه جهاز المنتخب لاستبعاد أحمد أيمن منصور مع استمرار الرباعى أحمد حجازى وعلى جبر ومحمود علاء ومحمود الونش فى خط الدفاع، بجانب استبعاد أحمد أبو الفتوح لاعب سموحة وأكرم توفيق لاعب الجونة، وكذلك طاهر محمد طاهر للإصابة على أن يتم استدعاء محمود كهربا لاعب الأهلى لتعويضه وفقا لتصريحات حسام البدرى الأخيرة التى قال فيها أنه من المحتمل استدعاء كهربا فى حالة الحاجة إليه لسد العجز فى صفوف المنتخب.

على صعيد متصل، تأكد ارتداء عبد الله السعيد لاعب بيراميدز شارة "كابتن المنتخب" فى مباراتىّ توجو المقبلتين بتصفيات أمم أفريقيا 2022، بعدما حسم حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ملف شارة القيادة فى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة بعد حالة الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى بداعى أحقيته فى نيل الشارة بصفته أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية.

ووصف حسام البدرى، فى تصريحات تليفزيونية، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم فى صفوف الفريق، نافياً أى تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالى للفراعنة.

وقال حسام البدرى، "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر وهو عبد الله السعيد فى المعسكر الحالى يليه عمرو السولية لاعب الأهلى ".

وعلّق البدرى على عدم تجمع المنتخب فى فترة الأجندة الدولية السابقة، "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التى عاشها المنتخب هى الأصعب فى تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى ارتباك كبير."