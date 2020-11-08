شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يدعو جماهير القطبين لنبذ التعصب ويؤكد: مصر جاهزة لاستضافة نهئى دورى الابطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعوته لجماهير الرياضة المصرية للتحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب، خلال مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا ، مؤكداً أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، و الذى يقام يوم 27 نوفمبر الجارى ، يعد حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الرياضة المصرية والأفريقية ويجب أن يكون على أعلى مستوى من جميع النواحي ، وهو ما إعتادت عليه الرياضة المصرية في استضافتها وتنظيمها لأكبر الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بمكان استضافة الحدث أكد "صبحى" أن مصر جاهزة لكل الاحتمالات بجميع منشآتها الرياضية والتي تعد إحدى مكتسبات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بجاهزية منشآتها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية في مختلف التوقيتات مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ترصد وتتابع ظروف إقامة المباراة النهائية لدوري الابطال.
جاءت تصريحات صبحى على هامش افتتاح ملاعب شركة النجيل الصناعي المملوكة لوزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربي ، وذلك بمقر شركة النجيل الصناعي المملوكة للوزارتين على طريق جوزيف تيتو بالهايكستب .
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