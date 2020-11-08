الأهلى يعلق على عرض سموحة الرسمي لاستعارة بدر بانون

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي ما ذكره فرج عامر رئيس نادي سموحة بتلقي القلعة الحمراء عرضاً من النادي السكندري لضم المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية على سبيل الإعارة ، واكد مسئولو الأهلي أن ما ذكره رئيس سموحة غير صحيح على الأطلاق.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة قد أعلن تقدم ناديه بطلب رسمى إلى الأهلى من أجل استعارة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى المقرر انضمامه إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة يطلب من الأهلي رسمياً إعارة بدر بانون من بداية الدوري إلى فبراير وذلك فى حال إغلاق القيد فى 18 نوفمبر".

وقال مصدر في الأهلي أن النادي لم يُعلن حتى الأن ضم المدافع المغربي بشكل رسمي ، فكيف يتم التفكير في إعارته ، وواصل المصدر: بدر بانون أقترب كثيراً من الأهلي وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام لكن ليس صحيحاً أن سموحة طلب ضمّه على سبيل الإعارة وليس منطقياً أن يفكر الأهلي في إعارته لأن النادي بحاجة لجهوده.