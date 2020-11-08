شكرا لقرائتكم باتشيكو يدرس الدفع بمحمد عبد الغنى فى موقعة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد عبد الغنى، مدافع الأبيض، لقيادة خط دفاع الأبيض فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، المقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، لذا يخضع اللاعب لبرنامج خاص تمهيدًا للدفع به أساسيًا فى المباراة المقبلة، بعدما دفع البرتغالى باتشيكو بالثنائى محمود علاء ومحمود الونش، اساسيان فى قيادة خط دفاع الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام الرجاء المغربى، بينما احتفظ بعبد الغنى على مقاعد البدلاء، وشهد الموسم الحالى مشاركة عبد الغنى مع الأبيض فى 33 مباراة بواقع 22 مباراة فى الدورى الممتاز و8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الإفريقى، صنع خلالهم هدفًا وتلقى 4 إنذارات.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما جاء تأهل الأبيض إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.