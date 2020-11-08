شكرا لقرائتكم صالح موسى ينضم لنادى درجة ثالثة برعاية الوكيل الأهلاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي بلقاس النشاط في دوري الدرجة الثالثة ، بشكل رسمي عن ضم صالح موسي، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر للموسم الجديد، حيث وقع العقود في حضور وكيل اعماله ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي هيثم عرابي.

ونشر نادي بلقاس عبر حسابة الرسمي فيس بوك تغريدة جاء فيها :وتتوالى صفقات نادى بلقاس القوية..صالح موسي لاعب الزمالك والاسماعيلي السابق يوقع رسميا لنادي بلقاس واللاعب ينضم لمعسكر الفريق بالقاهرة ويشارك في المباراة الوديه غدا

كشف صالح موسى لاعب الزمالك السابق كواليس انتقاله الى القلعة البيضاء قبل سنوات من النادي الإسماعيلي، وقال صالح موسى خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس: "انتقلت للزمالك في 3 أيام ووافقوا على كل طلباتي المالية والتي كانت ضعف ما أتقاضاه في الاسماعيلي كما حصلت نصفه مقدم تعاقد".

أضاف صالح موسى: "فضلت الزمالك عن الأهلي ورفضت كل العروض من أجل الأبيض لأني زملكاوي من صغري".

وشدد لاعب الزمالك السابق: "حققت حلمي بالتتويج مع القلعة البيضاء بلقب الدوري والكأس".

واستطرد صالح موسى: "تعرضت للضرر في مصر المقاصة بسبب انتمائي للزمالك، بعدما أجرت الإدارة معي تحقيقا بسبب رفع تيشيرت الزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري بعدما تعرضت هجوما من جماهير الفريق المنافس واتهامهم لي بأنني أفوت المباراة".

وتابع: "رفضت تحقيقات المقاصة ورحلت على سبيل الإعارة لكن هذا الأمر لم يجعلني أفقد عشقي للكيان الأبيض".

وأكد اللاعب السابق للزمالك أن أحمد علي ودويدار من أقرب اللاعبين له في الزمالك وقتما كان فيه وخاصة مهاجم بيراميدز الحالي الذي تزامل معه في الإسماعيلي وقتها.

وروي صالح موسى أن أحمد فتحي مثله الأعلى في مركز المدافع الأيمن بمصر وأنه يعتبره الأفضل في هذا المكان خاصة وأنه يرى أنه قدم إنجازات عديدة مع الأهلي ومنتخب مصر، موضحاً أنه تحدث مع الجوكر وأبلغه بهذا الأمر.

ويلعب صالح موسى حاليا في منتخب السويس أحد أندية الدرجة الأولى "المظاليم" مشدداً على أنه يتمنى العودة من جديد للدوري المصري الممتاز.

و لعب صالح موسي للعديد من الأندية بالدوري الممتاز علي رأسهم الزمالك والإسماعيلي و مصر المقاصة وحرس الحدود