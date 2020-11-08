شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين خارج حسابات حسام البدرى فى المنتخب.. واتجاه لاستدعاء كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الأحد، القائمة النهائية للاعبين الذين يدخلون المعسكر المغلق غدا الاثنين استعداداً لخوض مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وشهدت الساعات الأخيرة مناقشات بين البدرى وجهازه حول أسماء المستبعدين لحسم القائمة النهائية.

ويواجه 5 لاعبين شبح الاستبعاد من قائمة المنتخب النهائية، وهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش على أن يحتفظ المنتخب بثلاثة حراس مرمى هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان.

كما يتجه جهاز المنتخب لاستبعاد أحمد أيمن منصور مع استمرار الرباعى أحمد حجازى وعلى جبر ومحمود علاء ومحمود الونش فى خط الدفاع، بجانب استبعاد أحمد أبو الفتوح لاعب سموحة وأكرم توفيق لاعب الجونة، وكذلك طاهر محمد طاهر للإصابة، على أن يتم استدعاء محمود كهربا لاعب الأهلى لتعويضه وفقاً لتصريحات حسام البدرى الأخيرة التى قال فيها إنه من المحتمل استدعاء كهربا فى حال الحاجة إليه لسد العجز فى صفوف المنتخب.