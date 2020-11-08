شكرا لقرائتكم خبر عن "رابيد تيست" للمنتخب الأولمبى قبل تدريب اليوم استعدادا لكوريا والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم الأحد، لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس "كورونا" بعد الإجازة التى حصل عليها الفريق أمس، السبت، على أن يؤدى الفريق تدريبه الأول فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض وديتىّ كوريا الجنوبية والبرازيل يومىّ 12 و17 نوفمبر الجارى ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب كلا من: عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) واحمد أيمن (الاسماعيلي ) من القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبد المنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد اعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو.