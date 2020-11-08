شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: أقسم بالله ما أعرف أجيرى ولا سلجادو جه إزاى للمنتخب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لم يكن يعرف أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر قبل تعيينه مديراً فنياً للفراعنة، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أقسم بالله ما أعرف أجيرى ولا كلمته قبل ما ييجى مصر، وكل ما فى الأمر أننى حضرت مؤتمر تقديمه لأننى كنت عضو مجلس إدارة، بجانب أننى أتحدث البرتغالية مثله، وهو ما جعل هناك تواصلا بيننا".

وأضاف البلدوزر لـ"الخليج 365"، "أقسم بالله ماكنتش أعرفه، وكذلك سلجادو تم تعيينه باقتراح من هانى أبو ريدة، ووافقنا لأنه اسم كبير بس مش عارف إيه اللى جاب أجيرى لسلجادو".

فى السياق ذاته، كشف مجدى عبد الغنى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة إذا أقيمت لمدة 8 أشهر كما يتردد حالياً، لافتا إلى أنه سيخوض الانتخابات مستقلا إذا أقيمت لمدة 4 سنوات مقبلة بشكلها الطبيعى، معبرا عن رضاه عن أداء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فى حال عدم خوض هانى أبو ريدة الانتخابات المقبلة سأترشح على كرسى الرئاسة، خاصة أننى أرى أن هانى أبو ريدة هو الأنسب والأجدر بهذا المنصب رغم الاختلافات فى الرأى الموجودة بيننا، إلا أنه يبقى الأنسب لهذا المنصب".

وتابع البلدوزر، "إذا ترشح أبو ريدة على كرسى الرئاسة سأعقد جلسة مع محمود الشامى للتشاور معه حول منصب نائب الرئيس، وسنتفق فيما بيننا على أن يترشح أحدنا للمنصب حيث لن أتنافس معه على منصب النائب نظرا لعشرة العمر والعيش والملح".

وتابع، "إذا ترشح أبو ريدة وأحمد شوبير على منصب رئيس اتحاد الكرة سيفوز أبو ريدة بالمنصب عن جدارة على حساب شوبير".