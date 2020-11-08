شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ميار شريف طموح بلا حدود فى عالم التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطمح نجمة التنس المصرية ميار شريف فى مواصلة الإنجازات فى عالم رياضة التنس، عندما تواجه اليوم البولندية كاتارزينا كاو المصنفة 130 عالمياً فى نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس المقامة حاليا فى أمريكا، لتنجح فى تحقيق إنجاز تاريخى جديد، بعد ما تمكنت فى الوصول للدور النهائى لبطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعد ما تمكنت ميار المصنفة رقم 164 عالميا فى الفوز على اليابانية ميزاكى دوا المصنفة رقم 86 عالميا فى الدور قبل النهائي.

وتسعى بطلة التنس المصرية، صاحبة 24 عاما، والتى قفزت 9 مراكز فى التصنيف لتحتل المركز 163 عالميا، لمزيد من التألق بعد وصولها مؤخرا إلى الدور الرئيسى فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهى إحدى بطولات الجراند سلام.

وحققت ميار شريف إنجازاً تاريخياً جديداً للتنس المصرى، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية فى البطولة المقامة حاليا فى أمريكا، حيث تمكنت فى الفوز على البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6، 6-3، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا .

ونجحت ميار شريف فى مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعد أن فازت على الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها على التوالى فى بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2، 6-1) لتتأهل الى الدور الثانى الرئيسى من بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا. الجدير بالذكر أن ميار شريف بطلة مصر فى التنس كانت متأخرة فى المجموعة الاولى 5/1، و استطاعت العودة و الفوز 7/5 على اللاعبة الأمريكية ،وتمكنت من الفوز على الفرنسية هارمونى تان فى الدورى الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، لتتمكن البطلة المصرية فى تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد الفوز فى مباراتين متتاليتين.

ونجحت بطلة مصر فى التنس فى الفوز على الأمريكية اليكسا جلاتش 2-0 بالانسحاب بعدما سبق وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2 لتتأهل الى الدور الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجمة التنس المصرية ميار شريف فى الصور التالية :