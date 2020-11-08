شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتحدث عن صعوبة مباراة مصر وتوجو ويؤكد: الفراعنة قادرون على التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير صعوبة مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو فى التصفيات الأفريقية لعدة أسباب، على رأسها وجود لاعبين مميزين فى المنتخب التوجولى، يتراوح عددهم من 4 على 5 لاعبين، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنتخب قادر على تحقيق الفوز والتغلب على المنتخب المنافس فى المباراتين والاقتراب من التأهل.

وتطرق شوبير، فى برنامج ساعة مع شوبير، إلى شارة القيادة فى كتيبة الفراعنة قائلا، "محمد صلاح معندوش مانع يحصل على الشارة، إذا تم اتفاق بين الجهاز الفنى واللاعبين لحصوله عليها الفترة المقبلة".

وتقام مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وطلب مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إجراء منتخب مصر مسحة طبية لفيروس كورونا قبل مباراة توجو المقرر لها 14 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة، بحضور مراقبين من اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقى للإشراف على نتائج المسحة و نفس الأمر لمنتخب توجو وذلك قبل المباراة بـ48 ساعة، واستبعاد أى فرد من المنتخب تثبت إصابته بكورونا، وتم إرسال عدد من الاشتراطات الطبية إلى كل اتحاد أهلى ومنها عدم حضور الجماهير لمباريات التصفيات إلى جانب قياس درجة الحرارة لكل فرد فى المنتخب قبل انطلاق المباراة.