الامارات | برشلونة يخسر فاتي لفترة طويلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه مهاجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني إنسو فاتي فترة غياب طويلة عن الملاعب بعد تأكيد برشلونة مساء السبت إصابته بتمزق في غضروف الركبة اليسرى.

وتعرض فاتي (18 عاماً) للإصابة بعد أن تسبب عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس في سقوطه على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين أمس السبت.

ولن ينضم فاتي إلى قائمة المنتخب الإسباني الذي يستعد لملاقاة ألمانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبي.

وبكل تأكيد سيغيب فاتي عن مباراة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد في غضون أسبوعين وسيواجه صعوبة كبيرة في العودة للملاعب هذا العام.

ولم يحدد برشلونة الفترة اللازمة لتعافي اللاعب لكن وسائل إعلام إسبانية قدرت فترة غيابه بين ثلاثة وخمسة أشهر.

وقال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة: "لم يكن يشعر بالراحة بين شوطي المباراة لذا قمنا بتغييره".. وذلك قبل أن تكشف الفحوص الطبية عن حجم إصابته.

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