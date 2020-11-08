شكرا لقرائتكم موسيماني يحفز مروان محسن بعد استبعاده من معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع مروان محسن مهاجم الفريق من أجل تحفيزه ودعمه والشد من آزره بعد إستبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ، وتحدث موسمياني مع مروان عن ضرورة تحليه بالثقة في نفسه ومواصلة الجهد والتركيز في المباريات المقبلة حتى يعود للمنتخب الوطني الأول في أقرب فرصة خاصة وأنه كان عنصراً أساسياً في المنتخب خلال فترة سابقة قبل أن يستبعده الجهاز الفني للفريق القومي بقيادة حسام البدري ، وطالب موسمياني مروان بالتركيز وإحترام وجهة نظر جهاز المنتخب من أجل العودة سريعاً لصفوف قائمة الفراعنة.

وضم البدري 6 لاعبين من الأهلي للمعسكر المنتحخب الحالي ، وهم ، محمد الشناوي ، أيمن اشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدى قفشة ومحمد هاني ، ويخوض منتخب مصر الأول حالياً معسكر مغلق استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وعاد الأهلي للتدريبات أمس ، السبت، بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري الممتاز وبدأ الأحمر الإستعداد لمباراتي أبوقير للاسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.