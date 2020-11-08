شكرا لقرائتكم شوبير يكشف سر قوة منتخب توجو.. ويؤكد: الفراعنة قادرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير ، أن مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو في التصفيات الأفريقية ، ستكون مواجهة صعبة ، على الفراعنة ، لعدة أسباب ، على رأسها وجود لاعبين مميزين في المنتخب التوجولى ، يتراوح عددهم من 4 على 5 لاعبين

وأشار شوبير في برنامج ساعة مع شوبير أن المنتخب قادر على تحقيق الفوز والتغلب على المنتخب المنافس في المباراتين والاقتراب من التأهل .

وتطرق شوبير إلى شارة القيادة في كتيبة الفراعنة ، قائلا :"محمد صلاح معندوش مانع يحصل على الشارة ، اذا تم اتفاق بين الجهاز الفني واللاعبين لحصوله عليها الفترة الجاية "

تقام مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

طلب مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء منتخب مصر مسحة طبية لفيروس كورونا قبل مباراة توجو المقرر لها 14 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، بحضور مراقبين من اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي للإشراف على نتائج المسحة و نفس الأمر لمنتخب توجو وذلك قبل المباراة بـ48 ساعة ، و إستبعاد أي فرد من المنتخب تثبت إصابته بكورونا ، و تم إرسال عدد من الإشتراطات الطبية إلي كل اتحاد أهلي ومنها عدم حضور الجماهير لمباريات التصفيات إلى جانب قياس درجة الحرارة لكل فرد في المنتخب قبل انطلاق المباراة.