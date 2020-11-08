شكرا لقرائتكم محمد الشناوي يتسلم مفتاح قيادة سفينة الأهلي بعد رحيل الثلاثة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد الشناوي قائداً للأهلي بشكل رسمي، ومن غيره يستحقها فهو أفضل لاعب داخل النادي الأهلي بلا منازع هذا الموسم، فضلاً عن قيادته الحكيمة لزملائه خلال الفترة الماضية، والتي شهدت حالة من عدم الاستقرار بعد رحيل عدداً من كباتن الفريق وهم حسام عاشور وشريف اكرامي وأحمد فتحي بالإضافة لرمضان صبحي نجم الفريق الذي انتقل لبيراميز عقب انتهاء فترة اعارته مع الفريق الأحمر.

لحسن حظ الأهلي أن محمد الشناوي هو بالفعل أقدم لاعب داخل صفوف الأهلي خاصة وأن النظام المتبع داخل الأهلي يقضي بذلك ويرفض أي استثناءات إلا بقرار عنتري من المدير الفني مثل ما حدث من مانويل جوزيه الذي سحب شارة القيادة من عصام الحضري ومنحها لشادي محمد، إلا أن الوضع حالياً مختلف فالشناوي ليس فقط هو أقدم لاعب أهلاوي، حالياً ولكنه أكثر اللاعبين خبرة وحنكة وهو ما ظهر في تعامله مع أكثر من موقف وأكثر من أزمة داخل صفوف الفريق، كما أنه ساعد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق كثيراً ومهد له الأمور حتى أصبح مؤهلاً للامساك بدفة قيادة الفريق.

وكلف مسئولو الأهلي محمد الشناوى بمهام قائد الفريق، بعد رحيل أحمد فتحى، رسميًا عن صفوف الفريق للانتقال إلى نادى بيراميدز عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء، وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لاعبى الأهلى بتقلد محمد الشناوى منصب قائد الفريق رسميًا بداية من المباراة المقبلة أمام الزمالك فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى سيجمع بينهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، بعدما تخطى الأحمر عقبة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تخطى الزمالك الرجاء المغربى فى الدور ذاته بنتجية 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائى الإفريقى.