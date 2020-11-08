شكرا لقرائتكم سموحة يطلب من الأهلى استعارة بدر بانون بعد أزمة القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تقدم ناديه بطلب رسمى إلى النادى الأهلى من أجل استعارة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى المقرر انضمامه إلى الأهلى، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ظهور أزمة فى القيد المحلى تطارد الأهلى والزمالك، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: سموحة يطلب من الاهلي رسميا اعارة بدر بانون من بداية الدوري الي فبراير وذلك في حالة اغلاق القيد في 18 نوفمبر.



فرج عامر

يواجه ناديي الأهلي والزمالك أزمة بسبب إغلاق باب القيد المحلي قبل إنتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا ويُطالب مسئولو الناديين بتأجيل إنتهاء القيد المحلي عدة أيام حتى يتمكّن الناديين من الاستفادة بجميع لاعبيهم المُقيدين بالقائمة الحالية في النهائي الأفريقي اذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة أن موعد إغلاق القيد في القائمة الأولى سيكون يوم 11 نوفمبر على أن يكون موعد إغلاق القائمة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته .

ويرى مسئولو القطبين أنه ليس منطقياً أن ينتهي القيد المحلي قبل نهائي أفريقيا لأن الناديين قد يضطرا للأبقاء على بعض اللاعبين للمشاركة معهما في النهائي ثم يتم إستبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر أما في حالة الإستغناء عن اللاعبين فلن يتمكّن الاهلي والزمالك من الإستفادة بهما في النهائي.

وطالب القطبين بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلي لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائي أفريقيا خاصة وأن باب القيد الأفريقي سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر أو زيادة الأستبدال من 5 لـ7 لاعبين.

على صعيد أخر ، يواجه نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته ببرج العرب خطر التأجيل للمرة الثانية بسبب "نوّة المكنسة" التى تضرب الأسكندرية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر من كل عام تقريباً ، ويخشى كثيرون من تزامن هذه النوّة الشديدة مع موعد نهائي أفريقيا الذي كان مُقرراً لها أمس ، الجمعة، الموافق 6 نوفمبر لكن تم تأجيله ليوم 27 الجاري.