شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد "كابتن المنتخب" أمام توجو بعد تصريحات حسام البدرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد إرتداء عبد الله السعيد لاعب بيراميدز شارة "كابتن المنتخب" فى مباراتىّ توجو المقبلتين فى تصفيات أمم افريقيا 2022، بعدما حسم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة بعد حالة الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بداعى أحقيته في نيل الشارة بصفته أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

ووصف حسام البدري فى تصريحات تليفزيونية، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم في صفوف الفريق، نافياً أية تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالي للفراعنة.

وقال حسام البدرى: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر وهو عبد الله السعيد فى المعسكر الحالى يليه عمرو السولية لاعب الأهلى ".

وعلّق البدري على عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير"