شكرا لقرائتكم شوبير يطالب بنقل نهائي دورى أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الاعلامى أحمد شوبير ، نقل مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا ، التي تجمع فريقى الأهلى و الزمالك إلى ستاد القاهرة بدلا من إقامتها في برج العرب ، بسبب سوء الأحوال الجوية ، فى الوقت الحالي .

وقال شوبير عبر برنامجه الذى يقدمه عبر أثير اون سبورت اف ام أن " أتمنى لعب المباراة النهائية في القاهرة ، إحنا هنا مش عندنا أزمة ، الجو هنا مدلعين شوية ، غير الوضع في اسكندرية ، لذلك أقدم نداء للمسئولين أن يتم نقل المباراة .

وعن حكم مباراة النهائي قال شوبير أنه لن يخرج عن أي من الثلاثى ، و فيكتور جوميز ، أو باملاك سيمبا ، مصطفى غربال الجزائرى .

وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.