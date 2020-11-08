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شكرا لقرائتكم ميار شريف للمصريين : منتظرة دعمكم فى نهائى تشارلستون للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلبت ميار شريف بطلة مصر في التنس ، من المصريين الدعم و المساندة، قبل مباراتها في نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس ، و التي تقام بأمريكا ، والى حققت اللاعبة من خلال البطولة انجاز تاريخى بالوصول الى نهائي المنافسات بالفوز على المصنفة اليابانية المصنفة رقم 88 عالميا .
ونشرت ميار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، صورة لها ، و كتبت موعد مبمرااتها في النهائي ، والتي تقام في الخامسة بتوقيت القاهرة ، وقالت : منتظرة دعمكم " Will be playing the final match of W100 Charleston, USA, today 5 pm Cairo time.
ميار شريف
وحققت ميار شريف انجاز تاريخي جديد للتنس المصري ، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية، حيث تمكنت في الفوز علي البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6 ، 6-3 ، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا . نجحت ميار شريف في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا ، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا.
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