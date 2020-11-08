شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه بتروجت وديا الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني علي إقامة مباراة ودية أمام نادي بتروجيت يوم الاربعاء المقبل في تمام الثانية ظهرا علي ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لبطولةً شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021 .

كما استقر المدير الفني علي برنامج المباريات الودية حتي موعد السفر الي تونس ، حيث قرر خوض 7مباريات مع اندية من الدوري الممتاز والقسم الثاني استعدادا لتصفيات امم افريقيا التي تضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا .

من جهة اخري يواصل محمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش اجراء جلسات علاج طبيعي مكثفة لمدة ثلاث ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية وشارك زياد فرج لاعب خطً وسط المصري الي التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة تاهيله من الاصابةً التي لحقت به في المباراة الاخيرة بالدوري الممتاز مع الفريق البورسعيدي.

يذكر ان منتخب شباب مصر واجه نادي النصر في اخر ودياته وأنتهت بالتعادل 3/3.