بطولة فرنسا: العائد دي ماريا يقود سان جرمان لتضميد جراحه الاوروبية

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باريس: قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان إلى تضميد جراحه الأوروبية بثلاثية نظيفة في مرمى ضيفه رين السبت في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويدين النادي الباريسي بفوزه إلى دي ماريا الذي صنع الهدف الأول للمهاجم الدولي الإيطالي المعار من إيفرتون الإنكليزي مويز كين (11)، وتسجيله هدفين في الدقيقتين 21 و73.

وهو الفوز الثامن على التوالي محليا للنادي الباريسي متصدر الدوري الذي مني الأربعاء بهزيمة أمام لايبزيغ الألماني 1-2 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

واحتفل دي ماريا بأفضل طريقة ممكنة بعودته إلى الدوري بعد إيقافه لمدة أربع مباريات بتهمة البصق على الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا خلال الـ "كلاسيكو" الذي جمع الفريقين في 13 أيلول/سبتمبر الماضي.

كما احتفل دي ماريا بعودته الى صفوف منتخب بلاده للمرة الاولى منذ "كوبا أميركا" 2019، حيث استدعاه مدرب "الألبيسيليستي" ليونيل سكالوني لخوض مباراتين ضد الباراغواي والبيرو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وخاض النادي الباريسي المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة أبرزهم النجمان كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي، وزادت محنه في مباراة اليوم باضطرار مدربه الالماني توماس توخيل الى استبدال لاعب الوسط السنغالي إدريسا غانا غاي والمدافع الالماني ثيلو كيهرر في الشوط الأول وأشرك البرازيلي رافينيا (13) والهولندي ميتشل بيكر (36) مكانهما.

وخطف دي ماريا كرة من لاعب وسط رين الكاميروني الاصل جيمس ليا-سيليكي اثر تمريرة من حارس مرماه السنغالي الفريد غوميس فمررها إلى كين الذي سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها على يمين الحارس غوميس (11).

ولم يتأخر دي ماريا في ترجمة تألقه عندما تلقى كرة من الاسباني أندر هيريرا خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة منفردا بغوميس ولعبها ساقطة في الزاوية اليسرى البعيدة (21).

ووجه دي ماريا الضربة القاضية لرين عندما تلقى كرة من كولان داغبا فسددها قوية بيسراه ارتطمت بفخذ المدافع البرتغالي الأصل داميان دا سيلفا وسكنت الزاوية اليمنة للحارس غوميس (73).

ورفع دي ماريا غلته من الاهداف مع فريق العاصمة الذي يدافع عن الوانه للموسم السادس على التوالي الى 86 هدفا.

وهو الفوز الخامس على التوالي للفريق الباريسي بثلاثة أهداف على الأقل في الدوري في إنجاز يحققه للمرة الاولى في تاريخه.

وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 24 نقطة وابتعد بفارق خمس نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر ليل الذي يحل ضيفا على بريست الاحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني رين بخسارته الثانية هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث.

- مونبلييه يواصل انتفاضته -

واصل مونبلييه انتفاضته عندما تغلب على مضيفه بوردو 2-صفر.

وانتظر مونبلييه الشوط الثاني لحسم النتيجة، فافتتح له فلوران موليه التسجيل مطلعه بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من غايتان لابورد (49) وأضاف الدولي الجزائري أندي ديلور الهدف الثاني بتسديدة بيسراه ايضا اثر تمريرة من تيجي سافانييه (66).

وهو الفوز الثاني على التوالي لمونبلييه بعد هزيمتين وتعادلين، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة مرتقيا الى المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم.

ويلعب الاحد ايضا لنس مع رينس، ولوريان مع نانت، ونيم مع انجيه، ومتز مع ديجون، ونيس مع موناكو، وليون مع سانت اتيان.