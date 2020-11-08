شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب من الأهلى استعارة بدر بانون بعد أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، تقدم ناديه بطلب رسمى إلى النادى الأهلى من أجل استعارة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى المقرر انضمامه إلى الأهلى، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ظهور أزمة فى القيد المحلى تطارد الأهلى والزمالك. وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة يطلب من الأهلي رسمياً إعارة بدر بانون من بداية الدوري إلى فبراير وذلك فى حال إغلاق القيد فى 18 نوفمبر".

ويواجه الأهلي والزمالك أزمة بسبب إغلاق باب القيد المحلى قبل انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويُطالب مسئولو الناديين بتأجيل انتهاء القيد المحلي عدة أيام حتى يتمكّن الناديان من الاستفادة بجميع لاعبيهم المُقيدين بالقائمة الحالية فى النهائي الأفريقي الذى يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى.

وأعلن اتحاد الكرة أن موعد إغلاق القيد في القائمة الأولى سيكون يوم 11 نوفمبر على أن يكون موعد إغلاق القائمة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته.

ويرى مسئولو القطبين أنه ليس منطقياً أن ينتهي القيد المحلي قبل نهائي أفريقيا لأن الناديين قد يضطران للإبقاء على بعض اللاعبين للمشاركة معهما في النهائي ثم يتم استبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر، أما فى حال الاستغناء عن اللاعبين فلن يتمكّن الأهلي والزمالك من الاستفادة بهما في النهائي.

وطالب القطبان بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلي لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائي أفريقيا خاصة وأن باب القيد الأفريقي سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر أو زيادة الاستبدال من 5 لـ7 لاعبين.

على صعيد آخر، يواجه نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته ببرج العرب خطر التأجيل للمرة الثانية بسبب "نوّة المكنسة" التى تضرب الإسكندرية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر من كل عام تقريباً ، ويخشى كثيرون من تزامن هذه النوّة الشديدة مع موعد نهائي أفريقيا الذي كان مُقرراً لها أمس ، الجمعة، الموافق 6 نوفمبر لكن تم تأجيله ليوم 27 الجاري.