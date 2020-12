شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف للمصريين: منتظرة دعمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت ميار شريف، بطلة مصر فى التنس، من المصريين الدعم والمساندة، قبل مباراتها فى نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس التى تقام بأمريكا، والتى حققت اللاعبة من خلال البطولة إنجازاً تاريخياً بالوصول لنهائى المنافسات بالفوز على المصنفة اليابانية المصنفة رقم 88 عالميا .

ونشرت ميار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة لها، وكتبت موعد مباراتها فى النهائى، والتى تقام فى الخامسة بتوقيت القاهرة، وقالت: منتظرة دعمكم " Will be playing the final match of W100 Charleston, USA, today 5 pm Cairo time.

وحققت ميار شريف إنجازاً تاريخياً جديداً للتنس المصرى، بعد الفوز بثمانى مباريات متتالية، حيث تمكنت فى الفوز على البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6، 6-3، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.

ونجحت ميار شريف فى مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعدما فازت على الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها على التوالى فى بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2، 6-1) لتتأهل الى الدور الثانى الرئيسى من بطولة تشارلستون الدولية للتنس فى أمريكا.