شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تخسر أولى مباريات كأس العالم للطاولة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت دينا مشرف، لاعبة منتخب تنس الطاولة، أولى مبارياتها بالمجموعة الرابعة من مجموعات بطولة كأس العالم التى تقام بالصين، والتى يشارك بها الأبطال الأوائل الـ20 على مستوى العالم، وجاءت الخسارة بنتيجة 4/1 أمام اللاعبة الكورية، ومن المقرر أن تلعب دينا مشرف مباراة ثانية بعد قليل أمام لاعبة رومانيا.

ويمثل المنتخب فى البطولة دينا مشرف وأحمد صالح، حيث تشارك دينا برفقة المدرب الأجنبى بينما يشارك صالح برفقة ماجد عاشور مدرب المنتخب، ودخلت اللاعبة الحجر الصحى بالصين لمدة 14 يوما، فور وصولها هناك، بينما سافر أحمد صالح الأسبوع الماضى ودخل حجرا صحيا أيضا وبعد ذلك يشارك فى المنافسات.

قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إقامة بطولات القطاعات، والحافز الرياضى للعام الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إخطار الأندية والفروع، وكذلك التواصل مع وزارة الرياضة للتواصل مع وزارة التعليم، للتنسيق لإقامة بطولة الحافز .

وقرر الاتحاد الدولى لتنس الطاولة تأجيل بطولة مصر الدولية التى كان من المقرر إقامتها الشهر المقبل بشرم الشيخ لمنتخبات الناشئين والناشئات لأكتوبر من العام المقبل بسبب فيروس كورونا، ولضمان سلامة وحماية كل الوفود والدول التى ستشارك فى البطولة ومن بينها الدولة المضيفة مصر .