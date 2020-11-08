شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز مهاجم الأهلي بعد استبعاده من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع مروان محسن مهاجم الفريق لتحفيزه ودعمه والشد من أزره بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، وتحدث موسميانى مع مروان عن ضرورة تحليه بالثقة فى نفسه ومواصلة الجهد والتركيز فى المباريات المقبلة حتى يعود للمنتخب الوطني الأول فى أقرب فرصة، خاصة أنه كان عنصراً أساسياً فى المنتخب خلال فترة سابقة قبل أن يستبعده الجهاز الفني للفريق القومي بقيادة حسام البدرى، وطالب موسمياني مروان بالتركيز واحترام وجهة نظر جهاز المنتخب من أجل العودة سريعاً لصفوف قائمة الفراعنة.

وضم البدرى 6 لاعبين من الأهلي للمعسكر المنتحخب الحالى وهم، محمد الشناوي ، أيمن اشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدى قفشة ومحمد هاني ، ويخوض منتخب مصر الأول حالياً معسكر مغلق استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وعاد الأهلي للتدريبات أمس، السبت، بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري الممتاز وبدأ الأحمر الإستعداد لمباراتي أبوقير للاسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.