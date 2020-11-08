شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب بنقل نهائي دورى أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الإعلامى أحمد شوبير بضرورة نقل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك، إلى استاد القاهرة بدلاً من إقامتها فى برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية فى الوقت الحالى.

وقال شوبير عبر برنامجه الذى يقدمه عبر أثير أون سبورت إف إم، "أتمنى لعب المباراة النهائية فى القاهرة، إحنا هنا مش عندنا أزمة، الجو هنا مدلعين شوية، غير الوضع فى إسكندرية، لذلك أقدم نداء للمسئولين أن يتم نقل المباراة".

وعن حكم مباراة النهائى قال شوبير أنه لن يخرج عن أى من الثلاثى فيكتور جوميز، أو باملاك سيمبا، ومصطفى غربال الجزائرى".

وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.