شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه بتروجت وديا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة، بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى، على إقامة مباراة ودية أمام نادى بتروجت الأربعاء المقبل فى الثانية ظهرا باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021 .

واستقر المدير الفنى على برنامج المباريات الودية حتى موعد السفر إلى تونس، وقرر خوض 7مباريات مع أندية من الدوري الممتاز والقسم الثانى استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا التى تضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

من جهة أخرى، يواصل محمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش إجراء جلسات علاج طبيعي مكثفة لمدة ثلاثة أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية وشارك زياد فرج لاعب خطً وسط المصري الي التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة تاهيله من الاصابةً التي لحقت به فى المباراة الاخيرة بالدوري الممتاز مع الفريق البورسعيدي.

يذكر ان منتخب شباب مصر واجه نادي النصر في اخر ودياته وأنتهت بالتعادل 3/3.