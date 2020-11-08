شكرا لقرائتكم خبر عن 10 انتصارات و4 مدربين تلخص مشوار الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع الأهلي مشواراً طويلاً فى دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يضرب موعداً مع غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية التى ستجمع الفريقين يوم 27 نوفمبر الجارى، وحقق المارد الأحمر قبل الدور النهائى 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، تحت القيادة الفنية لثلاثة مدربين، وبدأ الفريق الأحمر البطولة تحت ولاية مارتن لاسارتي، قبل أن يرحل ليتولى محمد يوسف المسئولية بشكل مؤقت، ثم يتولى رينيه فايلر المسئولية الفنية بشكل كامل، قبل أن يرحل قبل الدور نصف النهائى ليقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الفريق. *الدور التمهيدي أطلع بره 0-4 الأهلى الأهلى 9 -0 أطلع بره تأهل الأهلي بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين اللتان أقيمت في الاسكندرية *الدور الأول كانو سبورت الغينى 0-2 الأهلى الأهلى 4-0 كانو سبورت الغينى تأهل الأهلي بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين *مرحلة المجموعات النجم الساحلى التونسى 1-0 الأهلى الأهلى 2-1 الهلال السودانى الاهلى 2-0 بلاتنيوم الزيمبابوى بلاتنيوم 1-1 الاهلى الأهلى 1-0 النجم الساحلى الهلال 1-1 الأهلى احتل الأهلي المركز الثانى فى المجموعة B بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 7، استقبل 4 *الدور ربع النهائي الأهلى 2-0 ماميلودى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا صن دوانز 1-1 الأهلى تأهل الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين . * الدور نصف النهائى الأهلى 2ـ0 الوداد الأهلى 3ـ1 الوداد تأهل الأهلى إلى النهائى بمجموع المباراتين بنتيجة 5ـ1

مشوار الاهلى (1)

مشوار الاهلى (2)

مشوار الاهلى (3)

مشوار الاهلى (4)

مشوار الاهلى (5)

كانت هذه تفاصيل خبر 10 انتصارات و4 مدربين تلخص مشوار الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.