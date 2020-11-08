التشكيل المتوقع لمباراة سيتي وليفربول في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، يحل ليفربول ضيفَا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق المضيف يتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 11 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني (16 نقطة) الذي خاض 7 جولات، مع العلم أن الفريق السماوي خاض 6 جولات فقط ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا.

ويفتقد ليفربول في مباراته اليوم ضد سيتي خدمات كل من فيرجيل فان دايك، تياجو ألكانتارا وفابينيو.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترتنت ألكسندر- أرنولد، جويل ماتيب، جو جوميز، آندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراته بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، فيران توريس، فيل فودين.