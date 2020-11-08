مواعيد مباريات الأحد.. صدام مصري في بريميرليج.. والريال يواجه فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها الصدام الذي سيجمع بين المحترفين المصريين في لقاء آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة لها كالتالي: الدوري الإنجليزي 14:00.. وست برومتش وتوتنهام.. beIN Sports HD 2. 16:00.. ليستر سيتي وولفرهامبتون.. beIN Sports HD 2. 18:30.. مانشستر سيتي وليفربول.. beIN Sports HD 2. 21:15.. آرسنال "محمد النني" وأستون فيلا "محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي".. beIN Sports HD 2. الدوري الإسباني 15:00.. خيتافي وفياريال.. beIN Sports HD 3. 17:15.. ريال سوسييداد وغرناطة.. beIN Sports HD 3. 19:30.. بلد الوليد وأتلتيك بيلباو.. beIN Sports HD 3. 19:30.. ليفانتي وديبورتيفو ألافيس.. beIN Sports HD 5. 22:00.. فالنسيا وريال مدريد.. beIN Sports HD 3. الدوري الإيطالي 13:30.. لاتسيو ويوفنتوس.. beIN Sports HD 4. 16:00.. أتلانتا وإنتر ميلان.. beIN Sports HD 1. 16:00.. جنوى وروما.. beIN Sports HD 5. 16:00.. تورينو وكروتوني.. beIN Sports HD 7. 19:00 بولونيا ونابولي.. beIN Sports HD 4. 21:45.. ميلان وهيلاس فيرونا.. beIN Sports HD 4. لمتابعة مواعيد ونتائج المباريات.. اضغط هنا

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