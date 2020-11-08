بالموعد والقناة الناقلة.. صدام مبكر بين سيتي وليفربول بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

في قمة مبكرة للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول حامل اللقب مساء اليوم الأحد في المرحلة الثامنة بعد أن سيطر الفريقان على المسابقة في أخر ثلاثة أعوام.

وتقام المباراة في الساعة الـ6.30، وتُبث عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 1".

ويحظى سيتي الذي توج باللقب مرتين متتاليتين في 2018 و2019 ، بأفضلية اللعب على أرضه في الوقت الذي يتصدر فيه ليفربول جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي بعد مضي سبع جولات من الموسم.

وعانى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مؤخرا إذ يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب لكن بفارق خمس نقاط خلف ليفربول وله مباراة مؤجلة.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعد فوز سيتي على اولمبياكوس 3 /صفر وفوز ليفربول على مضيفه اتالانتا الإيطالي 5 /صفر في دوري أبطال أوروبا.

وحسم جوارديولا مصير هدافه الأرجنتيني سيرخيو اجويرو من المشاركة حيث أعلن غيابه عن المباراة كونه يعاني من إصابة في أربطة الساق، لكن عودة المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس بعد ستة أسابيع من الغياب أثلجت قلب المدرب الإسباني.

وقال جوارديولا "من المهم بالتأكيد حقيقة عودة جابريل".

وأضاف" إنه مهم بالنسبة لنا، سجل هدفا رائعا أمام اولمبياكوس، وأنا سعيد للغاية بعودة جابريل".

وتأثرت صفوف مانشستر سيتي كثيرا بالإصابات في الموسم الحالي لكن جوارديولا أبدى سعادته بما سارت عليه الأمور حتى الآن.

وقال "سعيد باللاعبين في الوضعية التي نمر بها، تعثرنا في البداية لكننا تقدمنا بعدها".

وأضاف "مرت ست أو سبع جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا الكثير من المباريات لخوضها، وتتبقى مباراة واحدة قبل فترة التوقف الدولي".

وربما يعاني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول من كثرة اللاعبين الجاهزين في خط الهجوم بعد تسجيل ديوجو جوتا ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك اتالانتا.

ومنذ انضمامه لليفربول قادما من وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سجل البرتغالي جوتا سبعة أهداف في عشر مباريات ليفرض ضغوطا متزايدة على المثلث الهجومي المؤلف من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

لكن كلوب يرى أن وجود مهاجمين رائعين يتنافسان على المشاركة أمرا إيجابيا، وقال "العالم في بعض الآحيان يصبح مكانا سيئا حيث أنه في لحظة تألق أحدهم يبدأ الحديث بشكل فوري عن لاعب أخر يشارك معنا، كما لو أنه شارك في 500 مباراة متتالية".

وتابع "لم نكن لنبلغ دوري أبطال أوروبا، لو لم يكن لدينا بوبي فيرمينو".

وأشار "بالنسبة لنا من المهم وجود أكثر من 11 لاعبا وقد استغل ديوجو إمكانياته بطريقة مذهلة وقدم مباراة رائعة".

وأوضح "هذا الأمر ليس له أي علاقة ببوبي، ولا يسبب لي الصداع، أنا أكثر من مجرد سعيد بالطريقة التي ظهر بها الأولاد".

وقد يستعيد ليفربول جهود المدافع جويل ماتيب بعد تعافيه من الإصابة كما قد يعود تياجو للمشاركة في خط الوسط بعد تجاوزه الإصابة في الركبة.