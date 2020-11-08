مصدر لمصراوي: البدري يستقر على استبعاد 5 لاعبين من قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

صرح مصدر مسؤول، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد استقر على استبعاد 5 أسماء من قائمة منتخب مصر قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من 9 نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي توجو في الجولة الـ3 بالقاهرة يوم 14 نوفمبر، ثم الجولة الـ4 في توجو يوم 17 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وشهدت الأيام السابقة انخراط القائمة المبدئية دون المحترفين في التدريبات، ومن المقرر أن يصل الخماسي المحترف خلال الساعات المقبلة للانضمام للمعسكر.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن قائمة المنتخب النهائية كان من المفترض أن تُعلن يوم 6 نوفمبر، لكن تم تأجيل الأمر والاكتفاء بإعلان اسماء المنضمين من نادي الزمالك.

وأشار المصدر، الى أن الساعات الماضية شهدت مشاورات بين البدري ومعاونيه حول القائمة النهائية، حيث رغبة البدري في ضم 24 لاعباً فقط بدلاً من 26.

وأكد المصدر، أنه بعد المشاورات والمناقشات، استقر الجهاز الفني بشكل كبير على استبعاد الأسماء التالية: المهدي سليمان، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، وأحمد أيمن منصور.

واختتم المصدر حديثه قائلاً "شهدت الجلسة بين البدري ومعاونيه جدلاً بشأن استبعاد أحد اللاعبين من عدمه، ليتأجل حسم القرار النهائي بشأنه".

الشكل الأقرب للقائمة النهائية لمنتخب مصر لمباراتي توجو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبوجبل – محمد بسام.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف – محمد هاني – محمد حمدي – أحمد فتوح – أحمد حجازي – علي جبر.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – أحمد توفيق – رمضان صبحي – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد النني.

خط الهجوم: مصطفى محمد – محمد صلاح – أحمد حسن "كوكا" – حسام حسن.