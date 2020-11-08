شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مستقبل الثلاثي المعار خلال الساعات القليلة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل الثلاثي باسم علي وأحمد ريان ومحمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" لتحديد مدى الحاجة لخدمات أياً منهم في الموسم الجديد، بعد انتهاء اعارة باسم وريان للجونة، ووجود بند في عقد إعارة عبد المنعم لسموحة والممتد لسنة ونصف، يمنح الفريق الأحمر إمكانية استعادته بعد 6 أشهر.

ورفض مسئولو الأهلي البت في العروض التي وصلت للثلاثي لحين إعلان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قراره الأخير بشأن كلاً منهم، خاصة وأن هناك تفكير في عودتهم أو عودة واحد منهم على الأقل، فهناك حاجة لتدعيم الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي وكذلك مركز المهاجم الصريح في ظل الرحيل المحتمل للسنغالي اليو بادجي كما أن الدفاع لازال يمثل صداع للجهاز الفني في ظل الإصابات المتلاحقة التي تضرب عناصره، على الرغم من انهاء الأهلي لصفقة ضم المغربي بدر بانون من نادي الرجاء، إلا أن هناك أصوات داخل الإدارة الفنية تطالب بعودة كامبوس خاصة بعد تألقه الكبير مع الفريق السكندري ولمواجهة أزمة الإصابات المتتالية التي تضرب عناصر الخط الخلفي.

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وأتخذ الأهلي قراراً بعودة كلاً من أكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد شريف وصلاح محسن بعد انتهاء اعارتهم هذ الموسم، وهناك لاعبين تم اتخاذ قرار باستمرارهم في الإعارة ومنهم عمرو جمال وعمار حمدي ومحمود الجزار في الوقت الذي لازال هناك مناقشة لمستقبل الثلاثي باسم وريان ومحمد عبد المنعم.