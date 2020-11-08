شكرا لقرائتكم كريم العراقي يخرج من حسابات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسئولو نادى الزمالك ضم كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، فى الموسم المقبل، خاصة بعدما ضم الأبيض التونسى حمزة المثلوثى، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تجديد عقد حازم إمام، لاعب الفريق، لمدة موسمين، إلى جانب تواجد الصاعد أحمد عيد، فى هذه الجبهة، وهو ما يعنى عدم الحاجة لضم ظهير جديد، بعدما تم عرضه على الزمالك خلال صفقة انتقال أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادي البورسعيدي، بشكل رسمى، مقابل 6 ملايين جنيه، بعدما تم عقدت جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وشهدت هذه الجلسة عرض وسطاء بين الناديين إن يتم إدخال كريم العراقى فى الصفقة، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء استبعدوا هذا العرض خاصة مع وجود ترشيح لرجب بكار ظهير بيراميدز للانضمام إلى الأبيض.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.